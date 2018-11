Na zgornjem Gorenjskem drugi krog le na Jesenicah in v Bohinju, v obeh novinarja

Jesenice/Bohinj/Radovljica, 19. novembra - Na zgornjem Gorenjskem so na nedeljskih lokalnih volitvah v petih od sedmih občin slavili aktualni župani. V prvem krogu pa ni uspelo ubraniti stolčka jeseniškemu županu Tomažu Tomu Mencingerju, ki se bo v drugem krogu pomeril z novinarjem Blažem Račičem. Novinar, in to Bojan Traven, se bo na župansko mesto skušal zavihteti tudi v Bohinju.