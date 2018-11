Nevladne organizacije želijo v delovni skupini za pripravo strategije migracij tudi svoje predstavnike

Ljubljana, 19. novembra - Nevladne, humanitarne in raziskovalne organizacije so v javnem pismu pozvale vlado, naj v skupino za pripravo in spremljanje izvajanja vladne migracijske strategije, ki so jo ustanovili v četrtek, vključi vsaj dva predstavnika nevladnih organizacij. Predlagale so tudi vključitev predstavnikov znanstveno-raziskovalne dejavnosti.