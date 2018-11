Do 16. ure 99 prijav domnevnih kršitev volilnega molka

Ljubljana, 18. novembra - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je danes do 16. ure prejela 99 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, ki se je začel v petek opolnoči in velja danes do 19. ure. Za 53 obvestil so ugotovili, da ne gre za kršitev volilnega molka oz. so se nanašala na zadeve, ki so že v obravnavi, tako da jih obravnavajo 46.