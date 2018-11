Do 11. ure 64 prijav domnevnih kršitev volilnega molka

Ljubljana, 18. novembra - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je danes do 11. ure prejela 64 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, ki se je začel v petek opolnoči in velja do 19. ure. Od tega jih 36 obravnavajo, največ je povezanih z objavami na družabnih omrežjih, z oglaševanjem na z letaki polepljenih avtomobilih in z gradivi v poštnih nabiralnikih.