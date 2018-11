Najboljša javna stranišča v Kopru in na bencinskem servisu Petrol Starine

Ljubljana, 16. novembra - Najbolje urejena javna stranišča so v Kopru, je ugotovilo Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, ki vsako leto podeli naziv Naj javno strnišče. Naziv najbolje urejene toalete na bencinskem servisu si je prislužil Petrolov servis Starine. Člani komisije so pregledali 80 javnih stranišč v občinah in 55 na bencinskih servisih ob avtocestah.