S kampanjo Heroji so med nami za večjo prepoznavnost KVČB in optimizem bolnikov

Ljubljana, 26. septembra - Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB) sodi med najtežje bolezni sodobnega časa, saj gre za nepredvidljivo in neozdravljivo bolezen, ki zelo zmanjša kakovost življenja. Ker v društvu za KVČB verjamejo, da so bolniki, ki kljub svoji hudi bolezni, lahko optimistični glede svojega življenja, so pripravili kampanjo z naslovom Heroji so med nami.