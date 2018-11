Koper, 16. novembra - Internautico bo prihodnje leto gostil Koper. Tako so danes sklenili organizatorji te mednarodne navtične razstave in Mestna občina Koper. Skoraj četrt stoletja je razstavo gostila Marina Portorož, a so organizatorji pred dnevi sporočili, da bodo iskali prostornejšo lokacijo.