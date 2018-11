Internautica se seli iz Portoroža

Portorož, 14. novembra - Največji navtični sejem pri nas Internautica se po četrt stoletja seli iz Portoroža. To so v začetku tedna na svoji spletni strani razkrili sami organizatorji sejma, ki pa bo ostal v pomladnem terminu in na slovenski obali. V Marini Portorož medtem za isti termin sredi maja 2019 napovedujejo svoj sejem navtike.