Dravska kolesarska pot dobila nove privlačne kilometre

Starše, 12. julija - Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot je danes odprlo novo 30 kilometrov dolgo etapo Dravske kolesarske poti, ki poteka med Mariborom in Ptujem ter po desnem bregu prečka občine Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hajdina. Kot je povedal vodja projekta Dravske kolesarske poti Uroš Rozman, so 20 kilometrov uredili povsem na novo.