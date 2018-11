Do spolnih zlorab otrok po pozivih na evropski dan ne smemo biti ravnodušni

Ljubljana/Strasbourg, 18. novembra - Družba ob spolnih zlorabah otrok ne sme ostati ravnodušna, ob današnjem evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo opozarjajo v Društvu SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja. Hkrati je treba paziti, da ne postane celo okrutna do žrtev, ki potrebujejo največ zaščite, so poudarili.