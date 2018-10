Delovna skupina pomagala rešiti 241 žrtev otroške pornografije

Haag, 26. oktobra - Mednarodna delovna skupina pri Europolu je od leta 2014 identificirala 241 žrtev otroške pornografije in pred sodišče privedla 94 storilcev kaznivih dejanj iz 28 držav. Po identifikaciji so lahko žrtve rešili in jih zaščitili pred nadaljnjimi zlorabami, je danes sporočil Europol ob koncu petega letnega srečanja delovne skupine v Haagu.