Lončar odstopil z mesta načelnika ljubljanske upravne enote

Ljubljana, 15. novembra - Načelnik upravne enote Ljubljana Lovro Lončar je odstopil, so sporočili z ministrstva za javno upravo. "Odstop je moja osebna odločitev in ne pomeni odgovornosti za nastalo situacijo," je dejal. Delo upravne enote je v zadnjih dneh namreč zaznamovala stavka zaposlenih na okencih, ki so kritični do ureditve delovnega časa.