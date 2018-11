Tudi ta konec tedna zaradi del zaprt del Drenikove ulice v Ljubljani

Ljubljana, 15. novembra - Zaradi del bo od petka od 9. ure do ponedeljka za ves promet zaprt odsek Drenikove ulice med Celovško cesto in Verovškovo ulico. Kot so sporočili iz Mestne občine Ljubljana, bo obvoz urejen po Dunajski, Tivolski in Celovški cesti, po spremenjeni trasi pa bodo vozili tudi mestni avtobusi na liniji 22.