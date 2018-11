Umirjeno kampanjo v Kranju še najbolj zaznamoval zaplet ene ključnih list

Kranj, 15. novembra - Volilna kampanja v Kranju, ki čaka na novega župana, je relativno mirna. Med vsemi osmimi županskimi kandidati, ki jih družijo podobni cilji, vladajo bolj ali manj kolegialni in prijateljski odnosi. Kakšnih nizkih udarcev med njimi ni bilo zaznati. Še najbolj so dogajanje razburkali zapleti pri potrjevanju skupne liste SAB in Več za Kranj.