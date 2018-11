Kranjski županski kandidati z različnimi idejami za uresničitev enakih ciljev

Kranj, 12. novembra - Kranjski županski kandidati so na današnjem soočenju, ki ga je v Kranju pripravila Televizija Slovenija, nanizali različne ideje, kako ustvariti več delovnih mest, kje urediti osrednjo avtobusno postajo, kako razrešiti prometne probleme in kako poskrbeti za starejše. Vsi so navedli podobne cilje in soočili svoje zamisli.