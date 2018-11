Po eksploziji v Mariboru večina stanovalcev nazaj na svojih domovih

Maribor, 15. novembra - V stanovanjskem bloku v Mariboru, kjer je prejšnji teden eksplodiralo, so po navedbah upravnika že priklopljeni voda, elektrika in ogrevanje, danes izvajajo pregled plinskih inštalacij. Stanovalci, katerih stanovanja so varna, so se že vrnili vanje. Prazna ostajajo še tri najbolj poškodovana stanovanja.