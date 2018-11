V stanovanjskem bloku v Mariboru eksplozija, poškodovanih več ljudi

Maribor, 7. novembra - V blokovskem naselju na Ulici bratov Greifov v Mariboru je nekaj po 15. uri prišlo do eksplozije v enem od stanovanj. Kot je za STA povedal vodja službe direktorja Policijske uprave Maribor Bojan Kitel, so kraj dogodka takoj zavarovali, nevarnosti pa ni več. Po doslej zbranih podatkih policije so bili poškodovani trije ljudje.