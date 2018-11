S svetovno raziskavo o drogah do razumevanja trendov na tem področju

Ljubljana, 14. novembra - Tudi letos poteka svetovna raziskava na področju drog, s pomočjo katere želijo razumeti stanje in trende na tem področju. Raziskava se osredotoča na tematike, ki so praviloma spregledane v večini tradicionalnih mednarodnih in nacionalnih raziskav s področja drog, so sporočili z Inštituta Utrip.