NIJZ: Zasvojenost in njene posledice velik problem sodobne družbe

Ljubljana, 11. novembra - Zasvojenost predstavlja velik problem sodobne družbe, so ob današnjem svetovnem dnevu boja proti odvisnosti opozorili na NIJZ. Po njihovih navedbah gre za bolezen, ki vpliva na telesno in duševno stanje zasvojenega, prizadene njegove odnose z okolico in njegovo ustvarjalnost ter pusti posledice tako v družini zasvojenega kot v širši okolici.