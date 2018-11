Evropski parlament sprejel večletni načrt za ribištvo v Jadranu

Strasbourg, 17. novembra - Evropski parlament je ta teden sprejel večletni načrt za ribištvo v Jadranu, ki določa pravila za določitev ribolovnih možnosti in zagotovitev trajnostnega staleža ter ohranitvene ukrepe za pelagične ribe, kot so sardele in inčuni. O končni vsebini zakonodaje se bo parlament pogajal s Svetom EU, Slovenija pa jo bo podprla pod določenimi pogoji.