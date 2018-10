Vabilo k organiziranemu ribolovu zimskih jat cipljev

Ljubljana, 1. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni poziv za prijavo k udeležbi pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu. Ribolov bo potekal od 1. decembra do 30. aprila, zainteresirani ribiči pa se morajo prijaviti do 15. oktobra.