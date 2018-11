Bandellija lahko odnese neprimerna komunikacija

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 12. novembra - Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Marko Bandelli se je v središču pozornosti znašel po tistem, ko so mediji razkrili elektronsko sporočilo, v katerem je septembra žugal enemu od županskih kandidatov v Komnu. A to je bil le vrh ledene gore očitkov, ki so se na račun Bandellija nabirali, že odkar je postal ministrski kandidat.