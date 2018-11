Tradicionalni slovenski zajtrk za krepitev pomena lokalne hrane in zdravih prehranjevalnih navad

Ljubljana, 13. novembra - Dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskih zajtrkom, ki ga bomo obeležili v petek, je priložnost za krepitev osveščanja pomena lokalno pridelane hrane, pa tudi zdravih prehranjevalnih navad. V ospredju letošnjega dneva slovenske hrane so tla, ki so pomembna za pridelavo varne in kakovostne hrane.