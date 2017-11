Tradicionalni slovenski zajtrk že s pozitivnimi rezultati za zdravje otrok

Ljubljana, 14. novembra - Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo v petek ob medu, maslu in jabolkih združil več kot 260.000 otrok v vrtcih in šolah, že kaže prve pozitivne rezultate. Vse več otrok in odraslih zajtrkuje, pomembno je upadlo uživanje sladkih gaziranih pijač, več pojemo sadja in tudi zelenjave.