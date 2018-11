Ministrstvo za čimprejšnjo razpravo o minimalni plači med socialnimi partnerji

Ljubljana, 8. novembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri pripravi predloga zakona o minimalni plači ni sodelovalo, so pa po besedah ministrice Ksenije Klampfer Levico opozorili, da ga morajo čimprej obravnavati socialni partnerji. Zvišanje minimalne plače ministrica podpira, se pa zaveda, da mora biti to stvar socialnega dialoga.