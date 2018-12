Zdravje v regiji: Največ srčne kapi na Pomurskem

Ljubljana, 25. decembra - Srčno-žilne bolezni so v Sloveniji že desetletja najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti odraslih. V Sloveniji so bolezni srca in ožilja leta 2013 predstavljale skoraj 40 odstotkov vzrokov vseh smrti. Po podatkih NIJZ je najvišja stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi na Pomurskem, najnižja pa v osrednjeslovenski regiji.