Zdravje v regiji: Najdaljše bolniške odsotnosti na Koroškem

Ljubljana, 8. decembra - Kazalnik bolniške odsotnosti kaže splošno zdravstveno stanje in zmožnost za delo zaposlenih in samozaposlenih prebivalcev. Najdaljše bolniške odsotnosti, skoraj 20 dni, so zabeležili na Koroškem, najkrajše pa na Gorenjskem, kjer so bolniške odsotnosti v povprečju dolge 12,6 dni, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).