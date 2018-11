Z uvrstitvijo delnic NLB na borzo konec postopka IPO za NLB

Ljubljana, 14. novembra - Delnice NLB bodo danes začele kotirati na ljubljanski in londonski borzi. S tem se bo končala prodaja 65 odstotkov največje banke v državi po metodi IPO. Država je ohranila 35-odstotni delež, med večjimi lastniki pa sta po novem ameriški sklad in EBRD. S tem je Slovenija izpolnila zaveze do Evropske komisije, a ne še v celoti.