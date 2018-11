Po specialni operaciji novo nasilje med Izraelom in Gazo

Gaza, 12. novembra - Izrael je na območje Gaze danes poslal bojna letala ter se s tem odzval na številne rakete, ki so jih na območje Izraela izstrelili palestinski borci. V obstreljevanju so danes umrli najmanj trije Palestinci. Povod za izbruh novega nasilja je bila operacija specialnih enot izraelske vojske, v kateri so v nedeljo ubili poveljnika gibanja Hamas.