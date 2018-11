Opozicija in koalicija na odboru DZ za notranjo politiko z različnimi stališči o dogovoru ZN o migracijah

Ljubljana, 12. novembra - Poslanci opozicijskih strank, ki nasprotujejo globalnemu dogovoru ZN o migracijah, so v današnji razpravi na odboru DZ za notranjo politiko poudarili, da se mu mora Slovenija odpovedati, saj temelji na manipulaciji in ne rešuje vzrokov za migracije. V koalicijskih strankah in Levici pa so izrazili podporo dogovoru, ki ohranja suverenost države.