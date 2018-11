V času nedavne Natove vaje opazili motnje v sistemu GPS

Helsinki, 12. novembra - V času vojaške vaje zveze Nato Trojni stik (Trident Juncture) so na severu Norveške in Finske opazili motnje v sistemu GPS, kar pa je predstavljalo nevarnost za civilno letalstvo. Finski premier Juha Sipilä je v nedeljo ocenil, da so bile motnje namerne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.