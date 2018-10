Zveza Nato na največjo vajo po hladni vojni

pripravil Mihael Šuštaršič

Oslo, 23. oktobra - Zveza Nato se pripravlja na največjo vajo po hladni vojni, Trident Juncture ali Trojni stik. Na vaji, ki se bo začela v četrtek, bo sodelovalo okoli 50.000 zavezniških vojakov, 250 letal in drugih zračnih plovil, 65 ladij in 10.000 tankov, oklepnikov in drugih vojaških vozil. Sodeloval bo tudi 241-članski slovenski kontingent.