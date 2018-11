IAEA: Iran še vedno izvaja jedrski sporazum

Dunaj, 12. novembra - Iran še naprej spoštuje in izvaja svoj del jedrskega sporazuma, je razvidno iz prvega poročila Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), odkar so ZDA v začetku novembra uvedle strožje sankcije proti Teheranu. Zaloge obogatenega urana in kapacitete za njegovo proizvodnjo so celo pod mejo, določeno z dogovorom iz leta 2015.