Lovci bodo iz narave lahko odvzeli medvede, ne pa tudi volkov

Ljubljana, 13. novembra - Lovci bodo do konca septembra 2019 iz narave lahko po novem predlogu odvzeli 200 medvedov, ne pa tudi volkov. Na ministrstvu za okolje in prostor, ki bdi nad populacijo zveri, so namreč volka iz odloka o odvzemu zaradi dveh sodb Upravnega sodišča RS izločili. Predlog, ki je bil v javni obravnavi, je sicer predvidel odvzem 11 volkov.