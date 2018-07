Za odvzem po predlogu predvidenih 200 medvedov in 11 volkov

Ljubljana, 21. julija - Lovci bodo od 1. oktobra letos do konec septembra 2019 iz narave lahko odvzeli 200 medvedov in 11 volkov. Tako predvideva osnutek odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka, ki je do konca julija v javni obravnavi. Na ministrstvu za okolje in prostor, ki bdi nad populacijo zveri, opažajo, da se število medvedov in volkov povečuje.