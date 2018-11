V SMC pozdravljajo premierjevo odločitev glede Bandellija

Ljubljana, 12. novembra - V koalicijski SMC pozdravljajo odločitev premierja Marjana Šarca, ki je kohezijskega ministra Marka Bandellija pozval k odstopu, v nasprotnem primeru pa napovedal predlog za njegovo razrešitev. To je pristojnost in pravica premierja, je spomnila poslanka Janja Sluga in še pojasnila, da bodo v SMC razrešitev podprli, če bo v DZ prišlo do glasovanja.