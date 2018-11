Minister Prešiček se bo zavzel za končanje prenove gradu Pišece in njegovo prihodnost.

Bizeljsko, 8. novembra - Pred več leti skoraj do konca prenovljeni grad Pišece, za katerega najem do zdaj ni bilo zanimanja, je danes obiskal minister za kulturo Dejan Prešiček. O njegovi usodi se je pogovarjal z brežiškimi člani SD, ki menijo, da bi tam lahko gostili kulturno-umetniške in druge prireditve, pripravljali različne delavnice, vodene oglede in poročne obrede.