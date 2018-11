Mladina: Cerar proti Cerarju (9. 11.)

Ljubljana, 9. novembra - Če bo zunanji minister Miro Cerar pogledal seznam evropskih držav, ki so se odločile, da odstopijo od podpisa marakeške deklaracije, to ni seznam držav evropskega načina življenja. Madžarska, Poljska, Hrvaška, Avstrija - v to družbo bi Cerar rad porinil Slovenijo, v Mladini sprašuje Grega Repovž.