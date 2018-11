Ljubljana, 9. novembra - Letošnja pogajanja županov in države glede povprečnin so bila prelomna in mogoče celo zadnja. Z Marjanom Šarcem je županom padla sekira v med. Kdo, če ne on, njihov nekdanji kolega, bi jih v tej državi lahko bolje razumel, v Dnevniku piše Nataša Bucik Ozebek.