Po priznanju krivde pogojne kazni za odgovorne podjetij Instrumentation Technologies in Butinar

Nova Gorica, 8. novembra - Oba odgovorna in pooblaščenki podjetij Instrumentation Technologies in Butinar so na današnjem predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Novi Gorici priznali krivdo za kazniva dejanja goljufije, ponarejanja listin in goljufije na škodo EU. Z državnim tožilstvom so podpisali sporazum o priznanju krivde, kazen jim bo izrečena decembra.