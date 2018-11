Prihodnji teden na sodiščih: Tožba zoper nekdanjo Časarjevo upravo znova v roke sodišča

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 4. novembra - Po premoru, ki so ga tudi na sodišča prinesle krompirjeve počitnice in prazniki, se sodne dvorane vračajo v običajen pogon. V Ljubljani se bo nadaljevalo sojenje osumljenemu za naročilo umora vodilnega na Kemijskem inštitutu. Nadaljevala se bo obravnava tožbe zoper Dars in znova začela obravnava tožbe zoper nekdanjo upravo Luke Koper in Časarja.