ZDA Iraku kljub sankcijam dovolile nakup iranske elektrike

Bagdad, 8. novembra - ZDA so Iraku, ki se sooča s kroničnim pomanjkanje elektrike, izjemoma dovolile nakup iranske elektrike. ZDA so sicer v ponedeljek sprejele sankcije proti iranskemu bančnemu sektorju in energetski industriji. V Bagdadu je to povzročilo velike skrbi, saj je Irak v veliki meri odvisen od Irana glede elektrike in potrošniških dobrin.