Začenja se razgrnitev prostorskih sprememb za mariborsko letališče

Ljubljana, 10. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z direktoratom za letalski in pomorski promet danes javno naznanilo začetek enomesečne javne razgrnitve študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za mariborsko letališče. Javna razgrnitev bo potekala od 12. novembra do 14. decembra.