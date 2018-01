Fištravec: Že desetletja se zavedamo, da je letališče v lasti države

Maribor, 10. januarja - "V Mariboru in širši regiji se že desetletja zavedamo, da je letališče v lasti države in ne mesta, vemo pa tudi, kolikšen delež pri razvoju mesta in regije je to državno letališče doslej prispevalo," je v odzivu na torkove izjave državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Jureta Lebna dejal mariborski župan Andrej Fištravec.