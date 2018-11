Hrvaško notranje ministrstvo opozarja na lažne novice o migrantih

Zagreb, 7. novembra - Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je opozorilo na vse več lažnih novic, ki se o migrantih in beguncih razširjajo na družbenih omrežjih. Poudarili so, da ni mogoče vseh kaznivih dejanj povezati z migranti. Potrdili so tudi, da so danes v Bosno in Hercegovino vrnili 46 državljanov Pakistana, ki so jih ustavili v torek v Liki.