Vzporedne ankete vmesnih volitev v ZDA postavljajo v ospredje Trumpa

New York, 6. novembra - Televizija CNN je pohitela z objavo preliminarnih izidov vzporednih volitev, ki jo je zanjo in nekatere druge medije opravil Edisonov raziskovalni inštitut in poroča, da sta se dve tretjini volivcev današnjih vmesnih volitev sredi predsedniškega mandata udeležili predvsem ali deloma zaradi predsednika ZDA Donalda Trumpa.