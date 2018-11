Američani množično prihajajo na volišča

piše dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

New York, 6. novembra - V skladu z napovedmi so se Američani danes množično odpravili na vmesne volitve sredi predsedniškega mandata. Okoli 36 milijonov jih je glas že oddalo predčasno. Nekaj je sicer še vedno takih, ki jih ne gane niti današnja izrazito napeta in razdeljena politika v ZDA.