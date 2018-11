Za male vlagatelje se izteka čas za nakup delnic NLB

Ljubljana, 7. novembra - Mali vlagatelji imajo čas za vpis delnic NLB še danes do 13. ure. NLB je za to opremila 10 poslovalnic po državi. V četrtek bodo interes za nakup delnic lahko izrazili še institucionalni vlagatelji, v petek pa bo predvidoma znana končna cena za delnico, ki bo nekje med 51,50 in 66 evrov.