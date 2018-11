Oktobra v medletni primerjavi 10 odstotkov manj prodanih vozil

Ljubljana, 6. novembra - Oktobra so v Sloveniji prvič registrirali 6731 vozil, kar je 10,60 odstotka manj kot v enakem mesecu lani. Do oktobra je bilo letos skupaj medtem prvič registriranih 74.558 osebnih in lahkih gospodarskih vozil, kar je 5,69 odstotka več kot v devetih mesecih lani.