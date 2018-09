Do avgusta v Sloveniji skoraj devetodstotna rast prodaje novih vozil

Ljubljana, 7. septembra - V Sloveniji je bilo letos do avgusta prvič registriranih 61.932 osebnih in lahkih gospodarskih vozil, kar je 5053 vozil oz. 8,88 odstotka več kot v prvih osmih mesecih lani. Med osebnimi vozili je bilo prodanih največ Renaultovih cliov, med gospodarskimi vozili so bili na prvem mestu Fordovi modeli.